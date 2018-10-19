上海海关以大数据监管等全新模式服务首届进博会

18日，中新网记者从上海海关新闻发布会上获悉，上海海关正积极探索大数据监管手段，打造全新的数字化、智能化、便利化、集约化监管模式，以最高标准、最优水平做好首届进博会监管服务各项工作。

据中新网报道，会上，上海海关相关负责人介绍了上海海关服务保障进博会的最新工作进展，以及应用跨境贸易管理大数据平台服务进博会的概要情况。

上海海关副关长黄迂明介绍，上海海关开发了跨境贸易管理大数据平台，使海关监管数据与国际贸易单一窗口、国家会展中心数据以及其它贸易数据全面对接，为参展商提供全流程申报服务。上海海关将以跨境贸易管理大数据平台的运用为主要的途径，实现展品审批无纸化、申报自动化、通关便利化和监控全程化。

截至目前，上海海关先后制定了进博会监管服务保障整体工作方案以及安保、应急、教育培训等26个工作方案，细化具体106项工作任务。上海海关在全市各进出境空港、车站、码头共开辟了38条进博会贵宾礼遇通道，方便参展礼遇嘉宾快速通关。

此外，为保障展览顺利进行，上海海关除在浦东机场、虹桥机场和上海主要海运口岸设立查验专用场地之外，还在国家会展中心北广场设置临时查检区，以满足各种特殊商品的查检需求。国家会展中心现已完成海关网络建设，设置了海关报关大厅，企业可就地办理进出境展品通关手续

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