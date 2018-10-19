李彦宏：自动驾驶技术的发展已到必须改造基础设施的阶段

18日，世界智能网联汽车大会在北京开幕。随着汽车工业向智能化、网联化不断发展，在这一汽车行业的盛会上也开始出现互联网巨头的身影。百度董事长兼CEO李彦宏和腾讯董事局主席兼CEO马化腾均作为嘉宾出席了大会开幕式。

据澎湃新闻报道，李彦宏在演讲中指出，智能驾驶产业发展需要四个方面的关键因素，第一是开放，第二是安全，第三是政策，第四是基础设施。

尤其是第四个方面，在李彦宏看来，已经是行业发展的重要趋势，他指出，当前自动驾驶技术的发展已经到了“汽车越来越智能，必须要改造基础设施”的阶段。

“有了智能的车还不够，智能网联车这样一个产业涉及很多环节，这些环节不仅仅包括车，也包括基础设施、也包括路。”李彦宏说道，“今天，当我们的汽车越来越智能，当我们在憧憬以后可以取代掉人类驾驶员的时候，我们必须要考虑到道路的基础设施也必须要跟着变，也必须要进行改造。”

李彦宏举例称，自动驾驶的汽车很多依赖于极其昂贵的激光雷达，如果每一辆车都配备一个激光雷达，每一辆车的成本就会增加十万元。但是如果把这个激光雷达配在道路上，很多的车就可以共享激光雷达，成本会大大下降。

李彦宏还指出，像北京、上海这样的大城市，交通拥堵造成的损失大概占城市经济总量的的5%左右。但是如果通过对红绿灯、高速公路等基础设施的智能化改造，就能够在很大程度上改善拥堵的状况，提升经济效益。

“基础设施的改进是中国独有的优势。我们很多车都拥挤在大城市里，很多的成本可以通过路面的路测基础设施改进，以此使我们自动驾驶的成本大幅度下降；这也能使我们现在那些没有自动驾驶能力的车，也能够在路上少拥堵一些时间。”李彦宏说。

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