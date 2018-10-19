中国商务部：中美贸易摩擦对中企影响有限

中国商务部新闻发言人高峰18日在北京称，中美贸易摩擦目前给中国企业造成的影响有限，风险可控。

据中新网报道，高峰在当天举行的新闻发布会上称，中美贸易摩擦对部分外向型企业造成了不同程度的影响。对产品竞争力强、可替代性较小的企业“影响不大”；对产品竞争力较弱、具有一定可替代性的企业，主要是成本增加、订单减少的压力，个别企业面临着停产转产、工人失业等风险。

他表示，目前大部分企业对应对挑战“充满信心”，官方也会采取积极措施，帮助企业和职工应对可能出现的困难。

据官方数据，2018年前三季度中国对美出口增速高于上半年，表明三季度虽然中美开始互相加征关税，但中国对美出口额仍在加快增长。

高峰称，这种情况充分说明中美两国经济具有较强的互补性，中国产品在美国消费者当中仍然广受欢迎，但同时也不排除部分美国进口商为应对美方加征关税措施而加快采购的因素。

此前有观点认为，贸易摩擦升级可能会导致中美经贸关系逐渐降温甚至“脱钩”。

高峰称，中美经贸合作已经形成“你中有我、我中有你”、深度交融的格局。这种越来越紧密的关系，是在两国政府、业界的共同努力之下，最终由市场形成的，也是全球产业链分工合作的必然趋势。“我们相信大势不会逆转。”

他表示，希望美方能够摒弃保护主义的做法，为双方企业、特别是中小企业营造稳定的、可预期的贸易环境，使双边贸易真正惠及两国消费者。

高峰并强调，中方对中美经贸磋商的立场是一贯的。“如果美方展示诚意，双方谈判应当在平等、诚信、相互尊重的基础上开展。”

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