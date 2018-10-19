中国证监会：坚持以改革开放创新为主线 提振市场信心

中国证监会党委书记、主席刘士余今天（19日）在接受新华社访问时指出，证监会会始终坚持以改革开放创新为主线，来稳定和提振市场信心，并从制度和工具等多方面加强创新，支持民营企业发展。

刘士余指出，证监会近期推进的主要措施包括：

一是即将出台《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》。允许过渡期内相关产品滚动续作，以承接未到期资产。过渡期结束后，确实难以完成整改的产品，可在获得证监会认可后，采取适当措施妥善处理，确保业务活动有效接续，投资者合法权益得到有效保护。

二是尽快完善上市公司股份回购制度。相关修法草案已经按照立法程序由国务院提请全国人大常委会审议。证监会将会同有关部门积极配合做好相关工作，高效率支持符合条件的上市公司依法合规回购股份。

三是继续深化并购重组市场化改革。已经推出并购重组“小额快速”审核机制，即将按行业实行“分道制”审核，对高新技术行业优先适用。丰富并购重组支付工具，提高审核效率，鼓励和支持上市公司依托并购重组做优做大做强。

四是鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金，帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境，促进其健康发展。

五是鼓励私募股权基金通过参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式，购买已上市公司股票，参与上市公司并购重组。

六是继续全方位扩大开放，支持外资资管机构在境内设立法人机构，从事包括股票等权益型资产在内的资管业务。

在谈到民营企业发展方面时，刘士余指出，民营经济是国家经济血脉的重要组成部分，民营企业的竞争力是国家竞争力的重要组成部分，民营控股的上市公司是公众公司。我们必须牢牢坚持“两个毫不动摇”，从制度和工具等多方面加强创新，支持民营企业发展。

一是增强创业板的包容性，提升创业板上市公司质量。推进新三板发行与交易制度改革，提升对挂牌企业的融资服务功能。

二是鼓励包括私募股权基金在内的各类资管机构以更加市场化的方式募集资金，发起设立主要投资于民营企业的股权投资基金、创业投资基金及债券投资基金，积极参与民营上市公司并购重组。

三是探索运用成熟的信用增进工具，帮助民营企业特别是民营控股上市公司解决发债难的问题。支持中小型民营企业发行高收益债券、私募债券和其他专项债务工具。

早报订户新闻，更多精彩等着您！