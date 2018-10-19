中国第三季GDP增长6.5% 为2008年金融危机后最低水平

受贸易紧张局势和国内结构调整影响，中国经济第三季面对更大下行压力，国内生产总值（GDP）增长6.5%，回落至2008年金融危机后的最低水平。

据中国国家统计局今天（19日）发布的数据显示，中国第三季GDP增长为6.5%，略低于中新社早前引述Wind资讯统计的平均6.6%预测。初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元（人民币，下同，约130000亿新元），按可比价格计算，同比增长6.7%。

统计局指出，中国前三季度出口增速加快，进口显著增加，货物进出口总额222839亿元，同比增长9.9%，增速比上半年加快2.1个百分点。9月份进出口总额28852亿元，同比增长17.2%。

此外，居民消费价格温和上涨，工业品价格涨势平稳，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点。

中国居民收入增长与经济增长同步，城乡居民收入倍差缩小。前三季度的全国居民人均可支配收入为21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%，增速与上半年持平，与经济增长基本同步。城乡居民人均收入倍差2.78，比上年同期缩小0.03。

统计局认为，前三季度国民经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，经济结构调整优化，发展质量效益不断改善，改革开放力度明显加大，民生福祉持续增进。同时也要看到，外部挑战变数明显增多，国内结构调整阵痛继续显现，经济运行稳中有变、稳中有缓，下行压力加大。

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