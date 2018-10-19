易纲：央行将继续执行稳健中性货币政策

据中国人民银行官网今天（19日）发布的消息，人民银行行长易纲在接受英国《金融时报》的访问时，就近期股市出现下跌指出，股市近期出现波动，主要受投资者预期和情绪影响。实际上，当前中国经济基本面良好，金融风险防控取得进展，宏观杠杆率已经企稳，经济内生增长潜力巨大，经济继续保持稳定增长的动力增强。

易纲认为，总体来看，当前股市估值已处于历史较低水平，与中国稳中向好的经济基本面形成反差。人民银行将继续执行稳健中性的货币政策，前瞻性地做好相关政策储备，保持流动性合理稳定，促进市场的健康平稳发展，营造良好的经济金融环境。

易纲也称，近期一些地方政府相继出台了支持当地企业流动性的政策，对此当局积极鼓励，人民银行也正研究继续出台有针对性的措施，缓解企业融资困难问题。

一是推动实施民营企业债券融资支持计划，通过信用风险缓释为部分发债遇到困难的民营企业提供信用增进服务，带动民营企业整体融资恢复。

二是推进民营企业股权融资支持计划，支持符合条件的私募基金管理人发起设立民营企业发展支持基金，为出现资金困难的民营企业提供股权融资支持。

三是央行综合运用再贷款、再贴现、中期借贷便利等货币政策工具，发挥好宏观审慎政策的结构调整功能，支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放。

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