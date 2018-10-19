陕西张扣扣复仇杀人案：汉中地方法院驳回张父国家赔偿申请

陕西省汉中市中级人民法院今天（19日）依法驳回申诉人张福如（陕西汉中市“2·15”故意杀人案嫌犯张扣扣之父）对原南郑县人民法院（1996）南刑初字第142号刑事附带民事判决提出的申诉，对其申请国家赔偿不予受理，并向其送达了驳回申诉通知书和不予受理案件决定书。

张扣扣今年除夕持刀来到王家，把22年前（1996年）与其母亲发生争执的王自新（71岁）、其长子王校军（47岁）和王正军杀死。张母当年与王家争执时，王家三子王正军用木棒打伤张母头部，导致张母死亡。王正军被判刑七年加罚款，入狱三年后获释。

据新华社报道，今年7月31日，张福如以“原审判决定案证据不确实、充分，主要证据之间存在矛盾，应予排除；认定王正军犯故意伤害罪定性错误，王正军的行为构成故意杀人罪；违反法律规定的诉讼程序，影响公正审判”等为由，向汉中市中级人民法院提出申诉。并以汉中市南郑区人民法院对（1996）南刑初字第142号刑事附带民事判决书执行错误为由，向该院申请国家赔偿。该院在规定时间内未作出是否赔偿的决定，遂向汉中市中级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。

汉中市中级人民法院依法审查后认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当；原审附带民事赔偿部分判决符合当时的相关规定和实际情况，并无不当；审判程序合法。张福如的申诉理由均不能成立，遂依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条之规定，驳回申诉。

对张福如申请国家赔偿，汉中市中级人民法院审查认为，汉中市南郑区（原南郑县）人民法院（1996）南刑初字第142号刑事附带民事判决宣判后，该判决书确定的民事赔偿款项被告人已履行完毕，张福如作为附带民事诉讼原告人亦领取了全部赔偿款。本案不属于《最高人民法院关于国家赔偿案件立案工作的规定》第一条规定的赔偿案件范围。依照《最高人民法院关于国家赔偿案件立案工作的规定》第九条的规定，决定对赔偿请求人张福如的国家赔偿申请不予受理。

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