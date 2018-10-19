刘鹤：中美贸易战、经济结构破旧立新等多重因素 导致中国股市出现明显波动

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤今天（19日）在接受《人民日报》、新华社和中央电视台记者联合采访时指出，中国股市最近出现明显波动和下滑，这是诸多因素造成的，包括外部因素，如全球股市受主要国家央行加息的影响开始波动、中美贸易战；中国经济结构正在破旧立新的过程中；以及市场预期发生变化，未来经济环境的种种不确定性。此外，最近几天也存在一些市场的技术性因素，比如在股市下滑过程中出现了被动减仓的现象。

据新华社报道，刘鹤表示，高度关注国际投资机构对中国股市的评估和国内专业机构的市场分析。大家比较一致的看法是，从全球资产配置来看，中国正在成为最有投资价值的市场，泡沫已经大大缩小，上市公司质量正在改善，估值处于历史低位，所以很多机构建议对中国股市给予高度关注，认为中国股市已经具有较高投资价值。对这些评估，相信投资者会做出理性判断。可以说，股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。

刘鹤指出，人民银行、银保监会、证监会以及其他相关部门最近都在研究出台新的改革措施，有了一些新的制度安排和政策工具，包括允许银行理财子公司对资本市场进行投资，要求金融机构科学合理做好股权质押融资业务风险管理，鼓励地方政府管理的基金、私募股权基金帮助有发展前景的公司纾解股权质押困难，以及完善上市公司股份回购制度，深化并购重组市场化改革，推进新三板制度改革，加大对科技创新企业上市的支持力度等。

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