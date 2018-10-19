中国《经济日报》发文：“一行两会”领导为A股喊话 有四条弦外之音

中国《经济日报》今天（19日）发文写道，中国央行行长易纲、银保监会主席郭树清和证监会主席刘士余等三位大佬一起发声，喊话A股。

文章指出，“一行两会”领导喊话规格很高，分量很重，也有很多含金量很高的弦外之音。文章也总结四条弦外之音，即：A股应该而且能够表现更好、A股将迎来更多入市资金、平仓不能任性、民营企业融资环境将更为宽松。

在谈到A股表现时，易纲表示，总体看，当前股市估值已处于历史较低水平，与我国稳中向好的经济基本面形成反差。郭树清表示，近日我国金融市场受多种因素影响出现较大幅度异常波动，与我国经济发展基本面严重脱节，与我国金融体系整体稳健状况不相符合。

在A股迎来更多入市资金方面，易纲表示，人民银行将继续执行稳健中性的货币政策，前瞻性地做好相关政策储备，保持流动性合理稳定，促进市场的健康平稳发展，营造良好的经济金融环境。郭树清表示，充分发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险，不纳入权益投资比例监管。刘士余则表示，鼓励私募股权基金通过参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式，购买已上市公司股票，参与上市公司并购重组。

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