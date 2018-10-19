减税降负措施成效 中国今年前三季税收增速逐季放缓

中国国家税务总局今天（19日）公布，受到减税降负措施的影响，中国今年前三个季度各级税务部门组织税收收入（已扣减出口退税）约11.2万亿元（人民币，下同，约2.23万亿新元），增长13.2%。分季度看，前三个季度全国税收收入分别增长17.8%、13.1%和8%，每个季度回落约5个百分点，税收收入增速逐季放缓。

据中新社报道，国家税务总局收入规划核算司副司长郑小英在新闻发布会上说，税收收入增速逐步放缓的主要原因是减税降负，特别是5月1日起实施的深化增值税改革成效逐步显现，减轻了企业负担，相应拉低了税收收入增速。

郑小英介绍，截至今年9月底，深化增值税改革三项措施合计减税2386亿元。受降低增值税税率政策和办理留抵退税影响，工业增值税增速从5月的20.2%下降至9月的-8.3%，通用设备、专用设备、通信设备等高端制造业税收增速从上半年的11.8%、13.1%、7.6%下降为第三季度的-5.2%、-7.3%、-5.5%。

郑小英表示，今年以来，包括放宽享受减半征收企业所得税优惠的小型微利企业标准等一系列优惠政策，也为促进创新创业，推动实体经济转型升级和增强社会创造力营造了良好环境。

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