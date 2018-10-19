多地房地产调控效果开始奏效 中国前三季度房地产投资销售均回落

中国多地房地产调控效果开始加速显现，前三季度，房地产投资、销售热度出现双双回落的态势。

据中新社报道，中国国家统计局今天（19日）发布的数据显示，2018年1月至9月的中国房地产开发投资同比增长9.9%，增速比1月至8月回落0.2个百分点。同期，商品房销售面积同比增长2.9%，增速比1月至8月回落1.1个百分点；商品房销售额增长13.3%，增速回落1.2个百分点。

投资和销售等核心指标增速双双回落意味着楼市降温的持续。58安居客房产研究院首席分析师张波认为，9月份以来，楼市热度已然“触顶回落”，随着中国多地房地产调控的深入，房企也逐渐呈现销量提升上涨乏力现象，包括多家龙头房企在内，打折促销现象不断增多。

不过，整体而言，张波指出，今年中国商品房市场销量依然有望超过去年，大部分房企可以完成全年目标，但以价换量将是成为常态，房企不得不在价格上做更多让步以换取销量。

尽管小幅下滑，但前三季度中国房地产投资增速依然接近两位数增长。张波指出，在惯性作用下，房企开发投资在四季度还将维持一定增速，但房企拿地会更为谨慎，土地市场将进一步降温。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也指出，前三季度的商品房销售还是维持正增长态势，但是幅度开始收窄了。近期房地产市场有所降温，尤其是很多开发商的推盘并没有受到市场认可，“金九银十”的传统销售旺季也没有出现，这可能会倒逼房企继续降价。

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