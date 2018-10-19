新加坡财长：中国经济可维持较高水平增长

（早报讯）我国财政部长王瑞杰表示，中国决策者就中美贸易战对中国经济的冲击以及中国经济的自身问题有清楚的认知，也都知道应该如何应对。

他过去两天在北京同中国副总理刘鹤、央行行长易纲等中国经济领域决策人，以及新加坡政府投资公司（GIC）在华商业伙伴，针对全球及经济局势进行了交流和讨论，今早在下榻的酒店接受新加坡媒体访问。

中美贸易战越演越烈并有扩大和溢出到其他领域的迹象，中国显得有点被动，坊间开始有人担心中国是否清醒地意识到贸易战可能对中国经济带来的冲击，中国又是否有解决方案。也有人担心，外部环境的动荡和压力越大，中国越需要依靠国企来稳经济，越难推动必要但短期内会带来不稳定的改革。

王瑞杰受访时指出，中国国家主席习近平已表明中国会继续保持开放，这必然意味着中国会继续改革，因为改革和开放是硬币的两面，需要开放才能创造改革所需的竞争压力，需要改革才能把竞争压力转换成到海外拓展新机会的能力。

他指出，像中国这样从计划经济转换成市场经济的过渡型经济体，能够保持6%以上的国内生产总值增幅实在了不起。“这说明中国的内在动力还在，保持这较高水平增长的潜力还在。”

王瑞杰说：“我跟中国决策人讨论后发现，无论是债务问题或经济发展的状态，他们都非常清楚必须处理哪些不同的议题。他们对情况的认知的广度和深度令我佩服。他们也在探讨具体的方案，来减少影响并重组增长模式。”（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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