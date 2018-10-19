伊朗正将创纪录的2000多万桶石油运往中国

美国将于11月4日正式开启对伊朗的能源制裁，其还威胁伊朗的石油买家，称在此之前若不停止从伊朗购油，将会面临制裁。

据路透社援引伊朗海运消息和Refinitiv Eikon的船舶追踪数据报道，伊朗正将数量创纪录的2000多万桶石油运往中国东北部的大连港，预计将于本月或下月初抵达。

伊朗国家油轮公司（NITC）一位消息人士称，该公司正向大连运送2000多万桶石油。

“正如我们领导人所说的，要阻止伊朗出售石油是不可能的。我们有多种销售方式，当油轮抵达大连时，我们将决定是卖给其它买家还是卖给中国”，这位消息人士说到。

有数据显示，到目前为止，由伊朗国家油轮公司拥有的超级油轮，正将其装载的2200万桶石油运往中国，预计将于10月和11月抵达大连。

此次伊朗运往中国的石油数量创下了空前纪录。根据可追溯至2015年1月的数据显示，大连通常每个月只接收100万到300万桶伊朗石油。

大连是中国的主要石油枢纽之一。报道声称，在2014年的上一轮制裁期间，伊朗曾在大连储藏石油，后来转卖给了韩国和印度等买家。

此外，一名在大连的航运消息人士透露，伊朗国家油轮公司运营的超大型油轮“沙丘号”（Dune）把石油卸入了大连新港的一个保税区储油库，并称这是近四年来首次有伊朗石油卸入保税区储罐。

对此说法，中国石油天然气集团旗下存储基地的一名消息人士回应说，这些石油“不可能”储存在那里。

中国作为伊朗最大的石油买家，在今年第一季，海关数据称中国平均每日进口约65.5万桶伊朗石油，相当于伊朗总出口量的四分之一。在今年5月伊朗遭美国制裁后，其石油高管曾一个月内两次访华，希望中国继续买油。

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