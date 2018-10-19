腾讯正研发车载微信 出于安全考虑推迟发布

腾讯CEO马化腾透露，公司正在研发车载微信，尽管很多车企对微信上车的呼声很高，但在设计阶段出于安全第一的考虑要严格把关，因此推迟了发布计划。

据澎湃新闻网报道，马化腾昨天（18日）在世界智能网联汽车大会上透露以上信息。

马化腾解释说，因为低头刷手机，很多司机已经造成了交通拥堵和意外。为了解决这些“痛点”问题，腾讯车联网团队也做了很多思考与探索。

他透露，腾旭考虑采用全语音交互的模式收发微信信息，并且可以与车载硬件结合，通过方向盘按键就能安全地收发消息。

马化腾说，移动互联网下半场的发展方向是产业互联网，汽车产业是腾讯进行产业互联网探索最重要的领域之一。

他认为，未来汽车产业的发展，需要传统汽车企业与互联网科技公司一起携手，沉下心来打磨三项基本功：一是网络连接能力，二是数据处理能力，三是安全能力。

在自动驾驶方面，马化腾介绍，腾讯向车企开放自动驾驶核心技术平台，包括高精度地图、模拟仿真、数据服务三大平台，帮助车企缩短开发时间，降低测试成本。

对于外界关注的车联网系统安全和信息安全问题，马化腾也认为，智能网联汽车的安全问题事关生死，不能忽视。

他介绍，近两年来，腾讯在车联网安全领域进行了探索。科恩安全实验室此前发现特斯拉和宝马网联汽车的多个高危安全漏洞，并基于漏洞实现了对车辆的远程控制。科恩团队依照国际通行的协作模式，向两家车企报告了漏洞，并协助修复，第一时间保护了用户。

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