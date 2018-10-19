民进党台北市长参选人姚文智：第三名就退出政坛

民进党籍台北市长候选人姚文智今天下午接受节目专访时语出惊人，称若自己此次选举得票数是第三名之后，就退出政坛。

据联合新闻网报道，姚文智说，自己是拒绝公督盟评鉴的立法委员，也有很多优秀立委拒绝评鉴，因為公督盟是拿立委的法案、出席纪录做评比，但立委的运作绝非仅止于此，而他除了广设服务处倾听民意，也提出许多竞选台北市长的政策。

他表示，对于参选台北市长自己一直都有自信，政治专业在于“整合所有人的智慧，并带领团队”，而不是一直将“自己很厉害”掛在嘴边，因为成功是要累积众人的智慧，并整合意见。

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