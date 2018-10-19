印度出于贸易战影响顾虑 反对完成新的亚洲贸易协定谈判

中国想要在今年完成新的亚洲贸易协议谈判，但这一计划遇到印度反对，部分原因为该国顾虑中美贸易战不断深化到底会产生何等影响。

据彭博社报道，由中国政府力推、16个国家参与的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，通常被视为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的竞争对手。特朗普上台不久便退出了此前由美国牵头的这一庞大区域协议。

特朗普退出TTP以后，中国政府希望通过沿着丝绸之路打通建立投资贸易关系的“一带一路”倡议，再加上RCEP，来充分把握好当前的地缘政治优势。中国在推进这项涵盖全球将近一半人口的协议谈判时并不顺畅，说明这些亚洲贸易伙伴其实从未停止过猜疑。

中国一直在推动RCEP领导人能够在11月新加坡东亚峰会上，宣布该协议产生了“实质性结论”，这也是各国领导人今年致力于实现的目标。而随着中美关税大战逐渐升级，最近几个月这项工作显得更加紧迫。

据区域贸易官员称，上周末在新加坡举行的部长级会议上，印度继续反对进一步降低进口关税。与此同时，其他国家也不愿开放其服务业，也不同意印度一直力推的人才自由流动提议。

上周末部长级会议召开后，据主持会议的印度尼西亚贸易部部长Enggartiasto Lukita发表的声明，RCEP的二十一个规则章节只有四章已完成谈判，而另外五到六章或在今年完成。但Lukita补充道，这取决于各成员国转变态度，以共同寻求出路。

他还提到，一些成员国所提出的市场准入范围“在大多数成员国看来却是微不足道”。

中国商务部发言人高峰周四在例行发布会上被问及今年是否有望达成RCEP，他表示各方在上周末部长级会谈中进行了深入讨论，并重申将推动完成年底一揽子成果，并实质性结束谈判。

“我想强调的是，中方推动双边、区域自贸协定的谈判，是中国自身发展的战略选择，不是应对时局的权宜之计，”他表示。

一名印度官员则透露，印度政府认为今年RCEP谈判不大会结束。

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