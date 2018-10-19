研究显示甲醛是导致中国雾霾“新罪魁祸首”

研究显示，甲醛对导致中国冬季雾霾的影响远大于从前，成为新的“罪魁祸首”。这项结果可能为中国在治理雾霾上提供了新的方向，为改善北京及一些东北部城市的空气质量带来极大帮助。

据新浪新闻引述《纽约时报》报道，这项由来自哈佛大学、清华大学和哈尔滨工业大学的科学家共同完成的研究显示，雾霾中“很大一部分”硫化物是煤炭燃烧释放的甲醛和二氧化硫之间化学反应的结果。

报道称，中国治理雾霾的努力最近集中在减少二氧化硫的排放上，并已经取得了一些成效，但本次的研究给出了进一步改善空气质量的建议，即有针对性地减少汽车和工业精炼中甲醛的排放。

“我们的研究指明了能够更快地清除空气污染的方法。” 哈佛大学研究员、报告的主要作者乔纳森•莫克（Jonathan M。 Moch）称。

他指出，最简单的措施包括改进汽车上的点火开关，在加油站安装带有橡胶密封条的喷嘴，以防止烟气逸出。

莫克还表示，在临近北京的天津，集中了大量化学和石油精炼厂，减少这些设施的排放会产生“巨大影响”，但实施起来更加困难。

在中国，空气污染主要通过PM2.5（细颗粒物）浓度来衡量。据世界卫生组织（WHO）今年5月的最新预测，全世界每年有约700万人的死亡和空气中的细颗粒物有关，这些物质会导致中风、心脏病、肺癌、慢性阻塞性肺病和肺炎等呼吸道感染疾病。

长期以来，人们一直认为中国空气污染中的主要颗粒物是硫酸盐，但清华大学和哈尔滨工业大学的研究人员在本次研究中发现，甲醛和二氧化硫反应产生的羟基甲磺酸盐（hydroxymethane sulfonate）也是空气污染物的一个重要来源，这就解释了为什么在努力减少二氧化硫排放的情况下，“极端空气污染事件”依然存在的现象。

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