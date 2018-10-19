港珠澳大桥将于24日正式通车营运

（早报讯）香港特区政府运输及房屋局局长陈帆今天宣布，港珠澳大桥定于10月23日上午9时在珠海口岸旅检大楼举行开通仪式，随后在24日上午9时正式通车营运。

据中通社报道，陈帆带领传媒到港珠澳大桥参观后介绍，港珠澳大桥是粤港澳三地合作共建的大型交通建设，是国家高度重视的基础建设。经过工程团队多年来的不断努力，再加上9月底的联合试运行取得预期的成绩，确认三地政府已为港珠澳大桥开通作好准备。

他相信，大桥落成后，不但成为粤港之间的新陆路口岸，亦是首条连接港澳陆路交通的干道，促进香港、澳门和珠三角西部的进一步经济发展和联系。大桥将可加速粤港澳大湾区内城市的经济发展和连系，方便市民往来，对香港以至粤港澳大湾区的整体发展具有策略意义。

陈帆还提到，港珠澳大桥更可以把香港直接连接到广东省西部以至更广更远的地方，加强粤港澳三地的经济、贸易、金融、物流、旅游业等合作。透过港珠澳大桥，香港可以积极参与粤港澳大湾区的发展。

他指出，作为国家级的重要建设，港珠澳大桥配合粤港澳大湾区的长远发展，大桥的功能长远必定能得以发挥。政府会密切留意大桥的用量，并会联同另外两地政府以及港珠澳大桥管理局研究适当措施，使港珠澳大桥的功用可以得到最大的发挥。

陈帆透露，政府下一步正研究如何善用香港口岸人工岛以及充分发挥大桥的策略性优势。

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