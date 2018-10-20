中国农业农村部：生猪产能依然充足

针对8月以来非洲猪瘟疫情的影响，中国农业农村部昨日对外表示，当前生猪产能依然充足，猪价上涨空间不大。

据中新网报道，农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，自疫情发生后，农业农村部在做好疫情防控的同时，加强了生猪及猪肉市场运行监测预警和保供措施安排。总的来看，猪肉价格受疫情影响走势有所分化，但疫情对中国猪肉市场影响有限，猪肉供应仍较为平稳。

数据显示，三季度中国猪肉均价呈季节性上涨趋势，国庆、中秋两节过后小幅下跌。据监测，8月份中国猪肉批发均价为每公斤19.08元(人民币，下同，约4.8新元)，环比涨10%，同比低5.4%；9月份每公斤19.99元，环比涨4.8%，涨幅明显收窄，同比低2.4%。10月1-7日，每公斤20.04元，环比跌0.5%，已经连续两周小幅下跌，同比低2.7%。

唐珂说，在发生疫情的主产省，如辽宁等地，生猪压栏较多，猪价以跌为主；而在北京、浙江、上海等主销区市场，由于前期供应偏紧，猪肉价格涨幅较大，国庆长假期间市场运行平稳，价格小幅回落。从后期走势看，随着大部分地区疫情稳定，短期内猪价将季节性小幅回落，前期压栏较多的主产区价格下降风险比较大。

此外，唐克表示，由于近两月主产区生猪补栏受到一定影响，预计春节前猪价会再次出现上涨行情。但由于生猪产能依然充足，猪价上涨空间不大。



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