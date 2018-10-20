美财政部报告：对中国最后一次鸣枪示警

尽管美国财政部并未在最新公布的半年度报告中将中国列为汇率操纵国，但其严厉的措辞没有逃过外汇市场的眼睛。

据彭博社报道，与前几次报告不同的是，美国财政部在周三报告中用一整章概述了对美国对华贸易顺差的担忧，并称中国不公开汇市干预信息，令美国“深感失望”。该部门还提醒说，将关注各国是否“以与遏制升值压力相同的方式遏制贬值压力”。

荷兰国际集团认为，对中国的侧重预示着金融市场将面临更多动荡。人民币周四下跌，一些市场参与者预计这种走势将持续下去。荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel表示，考虑到人民币在决定全球风险情绪方面的作用，新兴市场货币恐怕会遭遇更多艰难时刻 。

“财政部最新报告基本上是在对中国货币政策发出最后的警告，”Patel在电邮中写道。“人民币兑美元汇率正迅速成为美中贸易谈判讨价还价的筹码，这让我们紧张不已。”

离岸人民币周四一度下跌0.3%至1美元兑6.9524元，基于收盘价创出2017年1月来最弱水平。Patel称，若突破1美元兑7元的心理关位，将可能祸及其他亚洲货币。

这份最新报告“奠定了美国财政部下一次以未能采取足够措施遏制贬值为由，选择给中国贴标签的基础，”前美国财政部官员Brad Setser表示。“我猜，如果双边逆差继续扩大，而且中国对贬值压力袖手旁观的话，白宫可能会说财政部应该给中国贴标签。”

对中国外汇操作的抨击火力增强，使特朗普与习近平可能在20国集团峰会上举行的会晤更受关注。花旗称，诸如澳元等与中国经济增长息息相关的货币将在这种紧张局势下承受压力。

花旗的北美G-10外汇策略主管Calvin Tse在报告中称，中国在报告中被点名，说明若特朗普与习近平下月的讨论没有结果，美国政府随时准备加大对中国的火力。

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