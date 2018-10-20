中国国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600首飞

据新华社报道，中国国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600于今早在湖北荆门漳河机场成功实现水上首飞起降。

作为中国大飞机“三兄弟”之一的大型水陆两栖飞机AG600是继中国自主研制的大型运输机运20实现交付列装、C919大型客机实现首飞之后，在大飞机领域取得的又一重要突破，填补了中国在大型水陆两栖飞机的研制空白，也为中国大飞机家族再添一名强有力的“重量级选手”。

AG600选装4台国产涡桨6发动机，外部尺寸与波音737相当，最大起飞重量53.5吨，是中国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，对提升国产民机产品供给能力和水平、促进中国应急救援航空装备体系建设、助推海洋强国建设具有重大意义。

据报道，它是一艘会飞的船。为满足“既能在陆地上起降，又能在水面上起降”的特性，AG600飞机机身下部设计成“V”型高抗浪船型机身，可在水源与火场之间多次往返投水灭火，一次最多可汲水12吨，可在距离树梢30米到50米高度进行投水。

此外，AG600还具有航程远、续航时间长的特点。除在水面低空搜索外，还可在2米高海浪的复杂气象条件下实施水面救援行动，水上应急救援可以一次性救护50名遇险人员，AG600的问世为中国提供了开展中远海水上救援、远洋航行安全巡护的有效手段。

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