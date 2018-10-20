中国国家统计局：北京上海二手房价格全降

中国国家统计局今日发布了2018年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，9月份一线城市商品住宅销售价格环比下降，二三线城市涨幅回落。

据《北京青年报》消息，刘建伟表示，据初步测算，从环比看，四个一线城市新建商品住宅销售价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%，其中：上海和深圳分别下降0.1%和0.2%，北京持平，广州上涨0.4%；二手住宅销售价格由上月持平转为下降0.1%，其中：北京和上海均下降0.2%，深圳持平，广州上涨0.2%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.1%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%，涨幅比上月分别回落1.1和0.6个百分点。

刘建伟指出，一二三线城市前三季度商品住宅销售价格同比累计平均涨幅比去年同期均有所回落。9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.1%，涨幅比去年同月回落0.4个百分点；前三季度平均，同比持平，而去年同期为上涨13.2%。二手住宅销售价格上涨1.3%，涨幅比去年同月回落2.5个百分点；前三季度平均，同比上涨0.6%，涨幅比去年同期回落14.4个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨9.6%和9.1%，涨幅比去年同月分别扩大4.0和1.2个百分点；前三季度平均，同比分别上涨6.4%和7.0%，涨幅比去年同期分别回落4.1和1.1个百分点。二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.3%和7.2%，涨幅比去年同月分别扩大1.6和1.3个百分点；前三季度平均，同比分别上涨5.1%和5.2%，涨幅比去年同期分别回落3.8和0.2个百分点。

此外，刘建伟称，15个热点城市新建商品住宅销售价格上涨城市个数减少，涨幅回落。9月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有两个，比上月增加一个；持平的两个，与上月相同；上涨的11个，减少一个，最高涨幅为1.3%，11个城市中有九个城市涨幅比上月回落。同比下降的城市有两个，与上月相同，最大降幅为1.3%；持平的一个；上涨的12个，减少一个，最高涨幅为12.3%。

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