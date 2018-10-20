英国最新解密文件：传指李嘉诚“相当反共”

据传英国档案处最新解密一份1987年的“李嘉诚档案”，称当年和黄欧洲董事总经理Derwent在给予英国政府的密函中，指李嘉诚“相当反共”，但同时也是绝对现实主义者，因此与中国政府高层关系甚佳。长和集团发言人对此表示，有关信件是Derwent个人竟见，李嘉诚对信件全不知情。

据《星岛日报》报道，英国档案处上月解封的档案，载有一封Derwent致函给当年的贸易及工业大臣Lord Young of Graffham信件。信中提到“他(李嘉诚)很清楚自己是中国人，对此感到骄傲，当然他相当‘反共’，而且对北京的官僚制度评价甚低。同时他是一位绝对现实主义者，与中国政府高层的关系甚佳。”

就Derwent之信件，长和集团发言人表示，该信件已是30多年前的事，而且只是Derwent的个人意见。在公司制度中，Derwent并非直接向李嘉诚汇报，李嘉诚对该信件全不知情，信件没有副本抄送予李嘉诚。

报道称，长和集团发言人也指出，李嘉诚的为人大家都清楚，不用多说。李嘉诚于1980年创立李嘉诚基金会，约80%项目在大中华地区，包括创立汕头大学。迄今38年的时间与精神之投入，绝非易事。

李嘉诚基金会主要专注于支持教育和医疗项目，至今捐款已逾200亿港元（约35亿新元）。

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