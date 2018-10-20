赖清德：民进党执政两年完成多项改革

台湾行政院长赖清德今日上午出席“台北市台南市同乡会”会员大会暨创会36周年庆典，他表示，总统蔡英文是非常坚定改革者，拚经济为最优先，台南更是民主圣地，过去几十年来民众走上街头的诉求，在民进党执政两年内完成。

据《自由时报》消息，赖清德细数台南市长任内政绩，强调打造台南为台湾文化首都，让台湾人产生认同，有团结才有办法进步，台南美术馆即将落成，另外也争取到国家图书馆设于新营，并建设赤崁、新化、左镇化石馆、玉井噍吧哖五大文化园区。

赖表示，台南要做低碳城市，因此蔡英文将低碳智慧城市放在台南，投入200亿元（新台币，下同，约8.97亿新元）至300亿元经费，近几年也要做智慧城市、智慧旅游、智慧医疗，未来还要发展旅游观光乐园。这几年来台观光客较少，但台南市并没有受到影响，台南旅游在台湾已是一个国际品牌。

赖指出，他在市长任内盖了大湾、柳营交流道，建立大台南三纵三横路线，台南市未来有30分钟至1小时的生活圈，另核定三条轻轨要兴建，盖好后可链接陆海空最重要交通节点，让台南持续进步。

他也提及，蔡英文是非常坚定改革者，拚经济为最优先，台南是民主圣地，许多朋友走上街头要求政府必须改革，要改革国民党不公不义的不当党产，要打破鸟笼公投，要让政党法、政治献金法等阳光法案通过，并制定《促进转型正义条例》。

赖强调，执政两年时间，过去几十年来走上街头诉求，无法达成的目标，都在这两年完成了。另外，蔡英文也提出新经济三大政策，要来发展5加2产业创新，立足台湾、布局全球发展新南向政策。

他表示，相关经济指标显示，台湾走出过去几十年经济困顿的情况，目前台湾经济非常好。面对中美贸易大战，台湾经济仍然相当稳健。



早报订户新闻，更多精彩等着您！