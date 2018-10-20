美准备退出美俄中程核武条约 以对抗中国

美国官员和外交官透露，美国特朗普政府准备在下周知会俄罗斯领袖，计划退出美俄于1987年签订的《中程飞弹条约》（Intermediate-range Nuclear Force Treaty, 简称I.N.F.），一部分原因是为了反制中国在太平洋的建军。

据联合新闻网转述《纽约时报》报道，美国总统特朗普准备废除已故总统里根和苏联领袖戈尔巴乔夫30年前签署的历史性限武条约。这项条约多年来被视为有效，但俄国至少在2014年开始违反条约。

不过，这项条约也限制美国部署新武器来反制中国在西太平洋巩固霸权的作为，并约束美国海军军力。

由于中国不是签约国，因此中国发展可携带核武的中程飞弹，不受此条约约束。

根据熟知内情的美国官员，针对中国已部署的中程核武，美国已正在发展可用来反制的核武，但需费时多年。因此，在此过渡期，美国准备先改良现有武器，包括非核武的战斧飞弹，可能先部署在亚洲，也许是日本或关岛。

据报道，特朗普预料将废除I.N.F.，这将是他首度废除限武条约。美俄当年签署I.N.F.，被视为跨出降低冷战紧张关系的重要一步。

过去四年来，美国指责俄国违反条约，部署条约禁止的战术核武，以威胁欧洲国家，以及与西方结盟的前苏联国家。美国前总统奥巴马选择不退出条约，因为欧洲，尤其是德国反对，深恐重新引燃武器竞赛。

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