中国发布个税专项附加扣除草案 进一步减少家庭税负

中国今天（20日）公布了个人所得税减免的实施细则草案。根据中国国家税务总局发布的《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》，纳税人可以申请子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人等6项专项附加扣除。

据彭博社报道，纳税人的子女接受学前教育和学历教育的相关支出，按照每个子女每年1万2000元（人民币，下同，约2390新元）（每月1000元）的标准定额扣除。纳税人接受学历继续教育的支出按照每年4800元（每月400元）定额扣除。

纳税人赡养60岁（含）以上父母的赡养支出，按照每年2万4000元（每月2000元）的标准定额扣除；如为非独生子女，应与其兄弟姐妹分摊。

住房租金专项附加扣除标准从小城市每月800元到中型城市1000元、大城市1200元不等。

在医疗保健方面，纳税年度由个人负担超过1万5000元的医药费用支出部分为大病医疗支出，可以按照每年6万元标准限额据实扣除。

首套住房贷款利息支出在偿还贷款期间，可以按照每年1万2000元（每月1000元）标准定额扣除。纳税人只能享受一套首套住房贷款利息扣除。

中国已将个人所得税基本减除费用标准从今年早些时候的3500元人民币提高到每月5000元人民币。总理李克强上个月表示将实施更大规模减税、更为明显的降费。财政部官员也称正在抓紧研究更大规模的减税。

中国减少家庭税负之举，适逢这一世界第二大经济体今年面临越来越大的阻力：贸易紧张局势以及股市下滑损害了对前景的信心。个税减免可能有助于支持消费，后者提供了中国经济增长的主动力，也是对抗外部冲击的缓冲。

个人所得税法实施条例修订草案以及专项附加扣除暂行办法向公众征求意见的截止期为11月4日。最终修改将于2019年1月1日生效。

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