二三线勉力维持中国楼市“金九”热度 调控重压下寒意初显

与舆论感受略有差异，中国国家统计局最新房价数据显示中国9月楼市保持了多数上涨的局面，70个大中城市房价同比涨幅创逾一年来新高，主要受中西部二、三线城市的带动；同时部分一、二线热点城市在强力调控之下已出现稳中趋缓迹象。从有龙头房企率先降价，到土地流拍数量增多，越来越多的迹象显示中国楼市虽余热犹在、难言入底部，但寒意初显，市场预期也由上半年的一致看涨进入分化状态。

据路透社今天（20日）报道，中原地产首席分析师张大伟说：“虽然当下全国看，房价上行城市依然占主流，但市场已经出现了逐渐平稳的迹象，调控政策严格的北京、上海、深圳、杭州、南京、合肥等城市，房价下行苗头已经出现。”

他指出，楼市已经没有“金九银十”，在大部分热点城市楼市全面限价化的情况下，房地产市场已经没有淡旺季之分，市场更多看限价政策执行严格与否。

路透根据中国国家统计局今天公布数据测算，今年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升7.9%，连涨36个月，为去年8月以来最高；从环比看，9月新建商品住宅价格指数上涨0.9%，连涨41个月，但涨幅较前月的高点回落，为四个月低点。

“本轮房地产调控的时间和强度持续深化，未来房地产市场走势的不确定性增强，房价的市场预期也悄然发生了转变。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹称，据其测算，一、二、三线房价环比涨幅9月均显着收窄。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降，二、三线城市涨幅回落。据初步测算，从环比看，四个一线城市新建住宅价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%，二手由上月持平转为下降0.1%。

31个二线城市新建和二手住宅销售价格分别上涨1.1%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.5个百分点；35个三线城市新建和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%，涨幅比上月分别回落1.1和0.6个百分点。

同比来看，一线涨幅在9月回落但二、三线涨幅均扩大。据刘建伟，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.1%，涨幅比去年同月回落0.4个百分点；二、三线同比分别上涨9.6%和9.1%，涨幅分别扩大4.0和1.2个百分点。

重点城市中，北京与上海9月新建商品住宅销售价格指数同比分别为上涨0.4%和下降0.2%，广州和深圳同比分别为上涨4.3%和持平；京沪广深新建商品住宅价格指数环比分别为持平、下降0.1%、上涨0.4%和下降0.2%。

从舆论热点看来，金九银十旺季不旺，厦门、杭州等热点城市部分楼盘降价，北京、上海等一线则成交低迷；国家统计局数据确实也印证了，领涨9月房价的多数是中西部二三线城市，东部热点城市则率先进入稳中趋缓的状态。

早报订户新闻，更多精彩等着您！