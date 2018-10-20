喜乐岛联盟总召集人郭倍宏：盼大陆节制对台湾步步进逼的行为

台湾喜乐岛联盟今天举办“全民公投反并吞”活动，抗议中国大陆这一年来不断透过军事武力恫吓台湾。民视董事长、喜乐岛联盟总召集人郭倍宏会前受访表示，希望全世界可以看见大陆对台湾霸凌的处境，我们希望大陆能节制他对台湾步步进逼的行为。

据《自由时报》消息，活动于民进党中央党部前的北平东路、林森北路进行，分为一大、一小两个舞台。包括前总统府资政彭明敏、总统府资政吴澧培、前外交部长陈唐山等独派人士与会。另外，现场也发送前总统陈水扁的“新勇哥物语”，文章中的“勇弟”表示，民进党禁止党公职人员参加或动员参与喜乐岛的活动，“一点道理都说不通。”

被问到为何特別选在民进党前举办活动？是否要跟民进党呛声？郭倍宏说，“这是台北市政府和民进党一同给我们的场地，我们原本申请在凯达格兰大道旁边，民进党和台北市政府都不要，所以我们选在这个地方。”

对于喜乐岛的说法，台北市警察局17日澄清，早在8月已有其他两个团体在凯道申请活动，基于避免活动相互干扰，中正一分局才依法不予许可。

截至下午1时40分，主办单位喜乐岛联盟宣称活动已经超过8万人，一名警方则私下表示，今天官方不会公布任何人数，目前现场人数约5000人左右，预估最后人数约会有1万人。

喜乐岛联盟指出，第一次完全执政的民进党，违背该党党纲，没有依照过去党内决议和选举承诺，让台湾成为“正式国名”，反而与国民党一样，继续使用中华民国为国名，甚至透过法律，限制人民透过公投针对国名、领土的变更，希望今天能号召10万台湾人走上街头，让国际社会听到台湾真实的声音。

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