习近平：面向新时代 要进一步增强“四个意识”

据新华社今天（20日）报道，中国全国党委秘书长会议19日至20日在京召开。会前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。他指出，党委办公厅（室）作为党委的综合部门，是党委履行领导职责的参谋助手。党的十八大以来，各级党委办公厅（室）服务大局、勇于担当、辛勤工作，为推动党和国家事业发展作出了重要贡献。面向新时代，要进一步增强“四个意识”，加强理论武装，提高队伍素质，弘扬优良传统，坚持改革创新，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全力推动党中央决策部署贯彻落实，全面提高“三服务”工作水平，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥在会上讲话强调，各级党委办公厅（室）要旗帜鲜明讲政治，以正确的认识和行动坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。要适应新形势新任务新挑战，进一步抓好理论武装、机构职能优化、工作机制创新、干部队伍建设，不断推动“三服务”事业创新发展。

会议总结交流了党的十八大以来党委办公厅（室）工作的成效和经验，研究了提高“三服务”工作水平的任务和措施，就党委办公厅（室）近期重点工作进行了具体部署。

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