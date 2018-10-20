中国幼儿园小男孩亲小女孩引发热议 网友各有观点

一段关于“小男孩在幼儿园亲吻小女孩”的微信聊天记录，在中国引发了一场“幼儿园小孩是否也应该重视性别”的大讨论。

据澎湃新闻今天（20日）报道，引发热议的聊天记录发生在两位幼儿园孩子的母亲之间：小女孩的母亲因为“小男孩经常当着所有小朋友的面亲小女孩”而提出“希望小男孩离自己女儿远一点”；而小男孩的母亲则表示“自己孩子是出于特别喜欢小女孩才出现亲亲抱抱的举动”，并且，“三四岁的孩子还很小，应该没有太多男女观念”，“家长不应该限制孩子选择朋友”。对此，小女孩的母亲则不乐意自家女儿被这样随意“侵犯”，认为这是“耍流氓”，对方因为是男孩家长所以不介意。

另据“半岛都市报”微信公众号报道，小女孩的母亲甚至找到幼儿园，让老师保证类似事件不会再次发生。

对此事，双方母亲各执一词，网友也各有观点。一方支持小男孩的母亲，认为小女孩的母亲过于敏感：小孩子的性意识还很朦胧，亲一下只是表示自己喜欢和对方一起玩而已，没必要这么大动干戈。另一方支持小女孩的母亲，认为小女孩的妈妈这样做是有必要的，不应该让小女生随便被亲。还有的观点认为，这两个母亲“一个太没当回事，一个太当回事”，“家长不应阻止孩子的交往、亲密，但要告诉孩子有些亲密动作需要获得许可才可以做”。

对此，中国教育部国家副总督学、中国民办学前教育专业委员会名誉理事长郭福昌认为，小女孩的家长似乎有些反应过激了。在幼儿园阶段，孩子对性别才刚要开始建立懵懂的认识，如果家长把成人的意识加注于孩子身上，过早上升到性别教育，可能会过犹不及，破坏稚子之间两小无猜、青梅竹马美好率真的情感。

北京林业大学性与性别研究所所长方刚教授也认为，这个案例表现出了近些年强调反性骚扰教育后产生的结果。他表示，单纯强调反性骚扰教育造成了家长的杯弓蛇影，把孩童之间自然的亲昵接触上升到敏感介意的性问题。

孩子是天真率性的，但合理的引导也很有必要。在多位专家看来，在幼儿园阶段，最重要的是及时告诉孩子性行为的界限，培养健康的羞耻感。引导幼儿掌握和知道自己的隐私部位，培养幼儿自我保护意识，防止身体侵害。

心理学界普遍认为，1岁左右的儿童已能分辨照片上人的性别；3岁左右的孩子便知道爸爸是男的，妈妈是女的。4岁时，孩子会像观察小动物一样观察生殖器官等部位。5岁到8岁，一般还没有性意识，但是家长要告诉孩子不要去触摸别人的也不允许别人触摸自己的私密部位。9岁，孩子开始有性意识，一些有性刺激的画面应避免让孩子看到从而产生影响。

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