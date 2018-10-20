中国总理李克强亚欧首脑会议讲话：释态度、明路径、促合作

中国国务院总理李克强在当地时间19日出席第12届亚欧首脑会议，并发表题为《共担全球责任 共迎全球挑战》的引导性讲话。在国际形势发生复杂变化，不稳定不确定因素增多的大背景下，此次讲话释放出亚欧合作三重信号。

据中新社报道，这三重信号包括：亚欧维护多边主义、构建开放型经济的坚定态度；为新形势下亚欧合作明晰路径，提出加强“一带一路”倡议同各国发展战略对接；以及强调通过人文交流，促进亚欧进一步合作。

李克强在讲话中指出，要为维护多边主义发挥引领作用，致力于构建开放型世界经济。他说，各国只有携手合作，践行多边主义，才能更好把握全球性机遇，应对全球性挑战；世界经济复苏的势头来之不易，仍然需要坚持开放发展的大方向，坚决维护以规则为基础的多边贸易体制，巩固经济全球化和自由贸易的基石。

李克强提出，要以互联互通推动亚欧联动发展，要加大基础设施方面的“硬联通”，打造亚欧大交通、大产业、大物流格局，同时也要加强制度政策规则和标准等方面的“软联通”，激发资本、技术、服务和数据等要素的活力；秉持共商共建共享原则，加强“一带一路”倡议同各国发展战略对接，实现共同发展和繁荣。

李克强也强调，通过人文交流，为亚欧合作注入更大活力。亚欧国家正在书写不同文明对话合作的新篇章。大家要不断增进人民间相互了解和友谊，促进各领域人文交流，让平等、包容的理念深入人心。

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