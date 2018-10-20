港珠澳大桥通车前不久才公布日期 旅巴公司称无充足时间准备 港政务司长：多数已获通行证

港珠澳大桥下周二（23日）举行开通仪式，翌日（24日）通车营运。有旅游巴士营办商指当局在通车前不久才公布日期，五天的准备时间不足够。政务司长张建宗今日被传媒问到为何仓卒公布通车日期时称，绝大部分取得配额的营办商已在去年底获禁区纸（通行证），运输署会即时处理其余获配额的新营办商申请，问题不大。

据香港《明报》报道，至于外界关注国家主席习近平会否到珠海出席开通仪式，张建宗说，届时国家领导人会否主礼，须由国家方面适时公布，但特首林郑月娥定会出席开通仪式，政府稍后将公布其他出席人士及官员名单。



早报订户新闻，更多精彩等着您！