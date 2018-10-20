中国国际矿业大会今日闭幕 与会者：看好中国市场

2018中国国际矿业大会20日在天津闭幕。来自世界各国的参会嘉宾对大会的举办充分肯定，并表示“看好中国市场”，期待与中国展开更多合作。

据中新社报道，本届大会以“开放新格局，合作新模式”为主题，以“一带一路”矿业国际产能合作为切入点，着力推进全球矿业界的对话、交流与合作；共设60场高峰论坛，包括企业高管论坛、国际地质调查局长论坛、中国—非洲矿业投资伙伴论坛等，参会嘉宾众多，气氛热烈。

分论坛中，矿业资本市场、信息披露与执业制度、中国地质调查评价新进展、绿色矿山、智能矿山以及天然铀论坛人气很旺。项目推介会中，南非、阿根廷、尼日利亚、加拿大、澳大利亚矿业投资论坛人气较旺，天津专场推介会和青海海西州专场推介会反响热烈。

阿根廷生产和劳动部矿业政策国务秘书长卡罗琳娜·桑切斯说，在中国国际矿业大会这一重要平台上，和所有参展嘉宾以及中国矿业人士、矿业企业建立对话和交流，希望能共同找到机遇，为全球矿业可持续发展找到新的机会和合作方向。

摩洛哥能源、矿产及可持续发展部大臣阿齐兹·拉巴赫提到：“我们非常看好中国市场，对与天津开展合作充满期待。”中国黄金集团董事长宋鑫表示：“随着关系日益密切，中非矿业合作更紧密。”

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