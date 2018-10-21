“一带一路”国际合作城市信用联盟成立，首批成员来自七国

据新华社报道，20日，中国国家发展改革委国际合作中心联合国家公共信用信息中心、济南市人民政府及国内外有关城市，在山东济南举行“一带一路”国际合作城市信用联盟峰会，揭牌成立“一带一路”国际合作城市信用联盟。

据介绍，这个联盟首批成员包括中国、法国、意大利、沙特阿拉伯、蒙古国、泰国、缅甸等7个国家35个城市，旨在搭建国际城市信用交流与合作平台，推进诚信体系建设，弘扬诚信文化，优化营商环境，助力“一带一路”沿线城市互联互通与投资贸易合作。

“信用风险是‘一带一路’建设过程中，沿线国家面临的共同问题。”中国国家发展改革委秘书长丛亮介绍，信用建设是防范投资风险、增强国家间信任与合作不可或缺的重要环节。国家发展改革委国际合作中心主任黄勇表示，加强信用国际合作是助力共建“一带一路”走深走实的重要支撑，希望各方携手以城市信用国际合作为纽带，推动共建诚信“丝绸之路”。

据中国国家公共信用信息中心主任周民介绍，“一带一路”沿线国家和地区的有关部门、市场机构以及国际组织，将通过建立合作机制与合作联盟、信用相关法律制度研讨机制、信用信息共享机制、联合奖惩机制和加强信用服务机构的跨国合作等五个方面展开交流合作，推进“一带一路”信用体系建设。



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