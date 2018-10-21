各地明确随迁子女参加2019年高考政策 严防“高考移民”

虽然距离2019年中国高考还有200多天，但是，本月开始，四川、安徽等省份已陆续启动报名工作，各地高考政策也相继出炉。对2019年高考招生报名的资格审查，各地也纷纷细化程序，并要求对信息作假、“高考移民”等违规报名现象，要加大检查核实的力度。

据澎湃新闻报道，在资格审查中，一些地区明确要求严查“高考移民”现象。例如，黑龙江省提出，各级招考办需与当地教育行政部门、公安机关等有关部门密切合作，严格审查报名资格，严防“高考移民”。四川省也要求综合治理，严防“高考移民”的违规报名事件，确保高考报名工作顺利进行，维护高考的公平公正和社会稳定。

对于随迁子女的高考在何处进行，多省份也在2019年高考政策中给出回答。

安徽省规定，不具有安徽省户籍的随迁子女，在安徽具有高中阶段3年完整学籍并有相应学习经历，便能在学籍地参加高考。

湖南省则规定，外省户籍进城务工人员随迁子女在该省报名参加高考，普通高中应届、往届毕业生还须符合“自高中一年级起在流入地普通高中学校就读，取得就读学校学籍，并参加了我省普通高中学业水平考试”，且其父母在当地居住(含就业状况信息、房产证或租赁合同等)1年期以上的条件。

而在考生回到户籍地考试方面，山西省规定，具有山西省户籍在外省(市、区)普通高中就读的2019年应届毕业生，可回山西省参加2019年普通高考的报名及统考试。考生须到山西省招生考试管理中心登记普通高中学业水平考试(或会考)成绩和综合素质评价信息后，回户籍所在县(市区)招办办理报名手续。

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