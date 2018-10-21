郭炳湘红颜知己唐锦馨：郭为两儿权益与胞弟对簿公堂

新鸿基地产集团前主席郭炳湘昨天逝世，红颜知己唐锦馨透露，得悉相识30多年的郭炳湘离世的消息，感到极度伤心，尤其自郭炳湘在8月底在家中晕倒入院后，她一直不获准到医院探望，甚至未能见他最后一面。

据星岛日报报道，唐锦馨表示，她与郭炳湘相处20多年来，每年都会结伴外游8至10次。她又透过身边人透露，郭炳湘就家族信托基金，一直与两胞弟在英国法院对簿公堂、都只是为两名儿子争取权益。

唐又表示，中环IFC及四季酒店的设计全由郭炳湘负责，郭为此感到骄傲。

另外，《东周刊》早年引述消息报道，郭炳湘早于70年代英国留学时与李天颖热恋，但其父郭得胜属意上海巨富顾新记老板顾林庆的幼女顾芝蓉作媳妇。郭炳湘1982年与顾芝蓉在美国结婚后，在短短半年单方面宣告离婚，更一度离家出走，与李天颖蜗居北角和富花园，自行在外地再婚，并先后诞下两子一女。据悉，郭得胜因此气得七窍生烟，花了数年才逐渐接受二人婚事。

李天颖其后在一个游艇活动上认识了唐锦馨，二人愈来愈投契，令唐锦馨开始有机会参与郭家一些家庭聚会，从而邂逅郭炳湘。由于李天颖不喜欢户外活动，酷爱出海的郭炳湘常以唐锦馨作伴。李天颖虽然心如刀割，却一直选择哑忍。郭炳湘在97年被绑架后患上创伤后遗症，变得沉默寡言，唐锦馨此时经常陪伴在侧，成为郭炳湘的红颜知己。据悉，帝国集团和帝国地产办公室设于湾仔鹰君中心9楼和11楼，而唐锦馨的公司亦设在11楼，足见她与郭炳湘交情非浅。

唐锦馨比郭炳湘年长4岁，出身工业世家，是机器大王唐全的长女。有指郭炳湘与家人反目的关键人物正是红颜知己唐锦馨，郭老太初时认为绑架事件对郭炳湘打击甚大，虽然对唐锦馨评价一般，但郭家上下仍“只眼开只眼闭”。不过，郭炳湘后来欲安排唐锦馨入新地工作，有指唐锦馨更沾手郭炳湘个人及新地投资，家人恐对方势力坐大，终由郭老太出手阻止，在家族信托内订下条款及“十一条家规”，内容包括不准唐锦馨下嫁郭炳湘及自称为“郭太”，而且郭氏财产只能传给子女。





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