白皮书：旅游民事纠纷近六成涉及出境游

据北京青年报报道，朝阳法院近日召开新闻通报会，发布了2015-2017年度《涉旅游民事纠纷审判白皮书》和10起出境游民事典型案例。

《白皮书》显示，2015-2017年朝阳法院共受理涉旅游民事纠纷1095件，审结1022件，诉讼主体呈现多元化特点，除旅游者和组团社外，还包括地接社、履行辅助人、电商平台、保险公司等。涉诉旅游者以中老年为主体，其中，近六成旅游纠纷涉及出境游，与出境游在整体旅游消费中的比重形成强烈反差。

朝阳法院民一庭副庭长孙铭溪指出，在各类旅游产品中，出境游相对而言更易产生争议、引发纠纷。“尽管我国每年出境游人次在整体旅游消费中的比重较低，但是出境游纠纷在涉旅游民事诉讼中的比例却很高。2015-2017年，朝阳法院审结的涉旅游民事纠纷中，647件均涉及出境游，占比达63.3%。”

据统计，出境游的纠纷主要集中在四类，即出境游保证金退还、预付费旅游产品、游客人身损害和因境外自然、政治、交通等不可预见的因素造成的行程取消或变更。

“涉出境游案件中，人身损害多发，交通事故、溺水是主要致伤因素。”法官介绍，旅行中，借助飞机、船舶、车辆等交通工具出行必不可少。出境旅游距离远、行程长，发生交通事故概率相对较高。此外，部分游客选择户外探索、极限运动等体验项目，这些项目相对风险较高，易成为造成游客人身损害的风险点。

此外，不少旅游经营者还存在擅自转团、变更行程，未尽安全保障义务，地接社、履行辅助人、导游选任不当，违规收取保证金，争议解决不当等诸多问题。

为此，朝阳法院建议旅游经营者通过建设旅游信息数据管理系统、完善风险应急处理机制、增加商业保险适用、创新风险控制和争议解决机制等方式，提高风险预警、控制、抵御、化解能力。





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