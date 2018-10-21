成都出现“共享自习室” 每小时收费5.5元至10元

一种收费的“共享自习室”今年开始在成都出现，这种置身于写字楼的收费自习室，成为了不少需要参加职业考试的白领或专心考研的学生的新选择。

据成都商报报道，19日，记者在高新区天晖路的一座写字楼里，找到了这家置身于各大小公司之间的“共享自习中心”，不大的空间被划分成了“休息室”“阳光阅读区”“秘境阅读区”“储物间”等不同的功能区，每一个座位都打造成了“格子间”，小小的空间配置了插座、台灯、临时储物柜，功能齐备。休息室有饮水机、微波炉、打印机，还有茶包、咖啡、点心，除了打印机收费外，其他都是免费提供。

该自习中心的负责人李佳音介绍说，自己曾有过在国外的留学经历，回国后也参加了几次司法考试，每次在准备应考时，感受到好的学习环境和氛围很重要。因此，萌生了开设共享自习室的想法，特别针对有职业考试需求以及准备考研的人，提供一个好的学习环境。

据了解，自习中心的收费标准根据座位类型不同收费不同，联排座会员价为每小时5.5元，独立座每小时6.5元，而非会员价则显得更贵一些，联排座非会员价为每小时8元，独立座每小时10元。“针对长期学习的会员会有包年、包季等优惠套餐，算下来学习一天也就10多块钱。

对于这种新的模式，西南交通大学经济管理学院副教授、博士生导师蒋玉石认为，这是一种可行的商业模式，对这样的业态是鼓励和支持的，但是“共享自习室”的市场容量到底有多少，还需要进一步的实践考证。蒋玉石说，可供自习的环境较多，到底有多少人愿意去付费的自习室？重点是要看其推出的服务模式是否有足够的有效突破，仅仅是提供一个自习场所，市场容量有限。

互联网经济分析师丁道师则认为，目前，国家和社会都在鼓励公共设施逐步转变为免费为社会大众提供的模式，例如图书馆等公共资源，这是趋势，因此，“共享自习室”这种方式与国家政策矛盾，除非是公益性质的，但又与商业模式相违背。“我们了解到，此前一些打着‘共享’旗号的商业模式，都是亏损的。”

丁道师认为，如今的创业环境，如果没有可持续化的商业模式，“共享自习室”是无法进行下去的。可能前期的用户出于红包补贴、礼品等优惠条件被暂时吸引，而不是为了本身的服务价值，在用户的热情度、新鲜度下降后，可能就无以为继了。

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