香港积极推动基建项目融资工作

香港财政司司长陈茂波在博客表示，在亚太经合组织商贸諮询理事会会议上(ABAC)，商界领袖向财长会议提出的建议之一，是让基建项目更具投资和融资价值。

据《信报》报道，陈茂波指出，现时全球对基建发展的资金需求极为庞大。根据亚洲开发银行估计，由现时到2030年期间，整个亚太地区每年便需要投资高达1.7万亿美元于各类基建。由于资金需求极大，这些基建难以单靠政府及多边机构的资源，需要吸引更多私人市场资金投入和投资。

然而，基建本身是一种十分复杂的投资，特别是在一些新兴经济地区，往往涉及许多风险因素，如何把这些项目变得更具投资价值(investible)及融资可行性(bankable)，从而把金融市场的资金导向一些有实际需要、风险可控、具投资回报的基础建设，便至为关键。

陈茂波称，香港在这方面正在积极推动多项工作，包括金管局辖下的基建融资促进办公室、证监会就基建项目公司到港上市融资的指引、债券资助先导计划、绿色债券资助计划等。

他指出，香港正在努力的方向，与国际对资金和金融业的需求吻合，会继续推动本港金融服务创新进步，以更好的服务实体经济，并提升香港作为国际金融中心的地位。

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