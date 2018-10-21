中国国际经济交流中心副理事长、十二届全国人大财经委副主任委员、重庆市原市长、复旦大学特聘讲座教授黄奇帆昨天在出席复旦大学论坛时提出应该取消股票交易印花税，降低交易成本。

据新浪财经报道，黄奇帆说印花税是个古老的税种，当年是因为纸质股票交易过户需要交易所或其它代表国家信用的机构对所交易的纸质股票实施“贴花背书”，即私人交易行为占用了公共资源，需要缴纳一定的费用。

然而，随着交易自动化时代到来，印花税存在的必要性受到了严重质疑。

他指出，市场普遍认为，套差交易者购买或卖空股票后，股票价差必须完全覆盖成本而且产生赢利才会实施反向交易，这无形中放大了股市波动，弱化了股票定价准确性。

在发达国家，所有市场参与者都非常在意股票定价是否准确。他们认为，定价越准确，说明市场越有效，股市波动风险越小，越有利于投融资双方的合理利益。正是基于这样的逻辑，上世纪90年代以来，美国、日本、欧盟先后取消了印花税，目前全世界主要股票交易所中只有印度和中国大陆还在征收，对中国开放市场、参与全球股权投资资本竞争十分不利。

因此，黄奇帆建议取消印花税，以降低交易成本，激励资本市场增强活力、健康发展。

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