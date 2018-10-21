中国黄金探明储量仅次南非 产销量全球第一

中国黄金去年总计生产426.14吨，占全球产量13.03%，连续11年成为全球最大黄金生产国。

据新华网报道，同年，中国全国黄金消费量1089.07吨，同比增长9.41%，是全球最大黄金加工国和黄金珠宝消费市场

单在去年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共5.43万吨（双边），同比增长11.54%，是全球最大的场内实金交易市场。

黄金资源储量也保持了较高的增长。截至2017年底，我国查明黄金资源储量13195.6吨，同比增长8.45％，仅次于南非，位居全球查明黄金资源储量第二位。

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