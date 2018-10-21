林郑月娥：国际间没有绝对自由

香港入境处拒绝《金融时报》亚洲新闻主编、香港外国记者会（FCC）第一副主席马凯（Victor Mallet）工作签证续签申请，引起舆论争议。香港特首林郑月娥早前接受日本放送协会（NHK）专访时，强调国际间没有绝对的自由。

据《明报》报道，林郑月娥指《基本法》保障港人言论自由及人身自由，然而国际间没有绝对的自由，而且自由在某些情况下会被限制。她强调，港府在有关事件中是依法行事。

她另谈及中美贸易战议题时，指贸易摩擦对港影响有限，惟因香港实行外向型经济，故忧虑两国紧张局势可能会蔓延至其他领域。

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