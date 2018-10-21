一带一路环境争议 中资水坝项目被指侵入印尼猩猩栖地

印尼16亿美元水力发电水坝开发案，被指侵入稀有猩猩栖地，引发各界对“一带一路”项目冲击环境的新担忧。

据联合新闻网报道，这座预计2022年运转的水坝，计划切入极度濒危的塔巴努里猩猩（Tapanuli orangutan）核心栖地。

苏门答腊岛巴丹托鲁（Batang Toru）雨林是猩猩已知唯一栖地，也是黑手长臂猿、合趾猿和苏门答腊虎的家园。

公司文件显示，印尼PT北苏门答腊水力资源公司（PT North Sumatra Hydro Energy）负责建造电厂，由支持海外投资项目的中国国有企业中国出口信用保险公司及中国银行支持，建设巨大三峡大坝的中国水电则获得这项计划的设计和施工合约。

这项开发案是印尼政府数十项开发计划的一部分，目的在于改善部分地区常受停电所苦的供电状况。

这座510兆瓦的大坝将为北苏门答腊省提供高峰负荷电力，但将淹没部分猿类栖地，而且须建设道路和高压电网。

这项中资支持的开发案引发环保人士强烈抵制，表示这将破坏现有的三种动物栖地。这些动物生活在不到雅加达1/5面积的森林中，必须透过近亲繁殖才能繁衍。

生物人类学家梅嘉德（Erik Meijaard）也说，大坝将敲响动物的“丧钟”。

印尼环境部及印尼PT北苏门答腊水力资源公司拒绝应要求置评。中国银行则未在声明中指明特定计划，但补充说，在制定政策和决策时，会考虑所有相关因素。

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