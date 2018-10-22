一线城市房价全面降温 以价换量中国第四季度房价或松动

中国国家统计局发布9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，一线城市新房和二手房全面降温，4个一线城市新建商品住宅销售价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%，二手住宅销售价格由上月持平转为下降0.1%。

据《经济参考报》报道，业内人士表示，价跌量稳，“金九银十”失色已是市场共识。在多方面因素影响下，房价九月大面积上涨的趋势得到明显缓解。第四季度在调控政策不放松的背景下,房企的资金压力将逐渐加剧，预计未来几个月市场将整体保持平稳，多项指标涨幅将继续收窄。

数据显示，中国一线城市房价全面降温。从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%，其中，上海和深圳分别下降0.1%和0.2%，北京持平，广州上涨0.4%；二手住宅销售价格由上月持平转为下降0.1%，其中，北京和上海均下降0.2%，深圳持平，广州上涨0.2%。

从二三线城市来看，房价依然呈现上涨之势，但涨幅明显放缓。数据显示，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.1%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%，涨幅比上月分别回落1.1和0.6个百分点。

中国统计局最新数据显示，2018年前9月，中国全国房地产开发投资88665亿元，同比增长9.9%，增速比1-8月份回落0.2个百分点。其中，住宅投资62806亿元，增长14.0%，增速回落0.1个百分点。值得一提的是，这也是今年下半年以来，房地产投资增速首次回归个位数。

作为房价风向标的一二线城市，购房者预期明显转向，观望者不断增多。从58安居客房产研究院购房者和经纪人信心指数来看，购房者信心指数为92.8，环比下降5.7%；经纪人信心指数为102.9，环比下降2.3%。

业者认为房地产购买力难以再冲高。虽然当下中国房价上行城市依然占主流，但市场已经出现了逐渐平稳的迹象，调控政策严格的北、上、深、杭州、南京、合肥等城市，房价下行苗头已经出现。

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