白宫首席经济顾问指责中国在化解贸易紧张局势上“无所作为”

美国总统特朗普的首席经济顾问在接受英国《金融时报》采访时指责中国在解决贸易问题方面无所作为，同时另据报道，特朗普认为，要想其关税措施显现效应尚需更多时日。

据路透社报道，美国国家经济委员会主任库德洛在华盛顿时间周日发表的一篇《金融时报》访谈文章中说：“我们给他们列出了一份详细的要求清单，其中涉及诸如技术等诸多问题，但是五六个月过去了，基本上没有任何变化。问题是他们根本就不予回应。音信全无。一个字没有。”

他指出，中国国家主席和中国共产党得作出决定，可是到目前为止对方没有任何决定，或者就是决定什么都不做。这样的事自己还从来没有见过。

此外另据Axios周日报道，特朗普认为，美国最近针对进口中国产品的关税措施，要想其对中国经济产生影响，还需要更长的时间，他相信，关税措施施行的时间越长，他在贸易谈判中能够取得的优势就会越大。

特朗普与中国国家主席习近平料将会在下个月阿根廷G-20峰会期间举行会晤。自9月底美中两国相互启动新一轮关税措施以来，两国间的贸易谈判就一直处于搁置状态。

在库德洛上述言论和Axios报道发表之前，包括习近平在内的中国高层官员连续三天内一直在寻求通过公告以及通过官媒发表的言论提振投资者信心。

早报订户新闻，更多精彩等着您！