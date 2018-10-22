据国家林草局数据，中国人工林保存面积达6933万公顷，占全国有林地面积的36%;人工林蓄积24.83亿立方米，占全国森林蓄积量的17%，人工林规模居世界首位。

据《新京报》报道，中国国家林草局今早介绍，根据第八次全国森林资源清查，中国森林面积达到了2.08亿公顷，森林蓄积151.37亿立方米，森林覆盖率21.66%，成为全球森林资源增长最快的国家。

其中，中国人工林规模居世界首位。2009~2013年期间，中国人工林年均采伐量1.55亿立方米，人工林采伐量占森林采伐量的46%，比上期增加了7%，森林采伐继续向人工林转移，木材供给增加量的85%以上来源于人工林。

据悉，中国的人工林建设始于20世纪50-70年代的天然林采伐迹地的人工林种植，80年代，为满足经济快速发展对木材需求的刚性增长，当局提出了人工速生丰产林培育;90年代，提出了工业用材林培育。进入21世纪，中国林业已经进入由以木材生产为主向生态建设为主的历史性重大转变，人工林的建设更加强调在植被恢复、退化土地与景观重建、生物多样性保护，以及水土流失防治和涵养水源等改善生态环境方面的重要作用。

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