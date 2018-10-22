ofo小黄车法定代表人变更 公司回应：正常人事变动 不存在“让位”说法

负责运营出行业独角兽ofo小黄车的东峡大通(北京)管理咨询有限公司今日更改法定代表人，从创始人戴威变更为陈正江，因此引发戴威“让位”的传言。

对此，ofo小黄车表示，陈正江2014年年底加入公司，目前是ofo中国区业务主要负责人之一。公司的实际控制人仍为戴威，不存在某些媒体所解读的“让位”一说。

《新京报》从中国商务信息系统天眼查发现，10月22日，东峡大通(北京)管理咨询有限公司法定代表人由戴威变更为陈正江，该公司系ofo背后的运营公司。东峡大通(北京)管理咨询有限公司共有12家分公司，其中10家现负责人为陈婧，2家现负责人为戴威。

对此，ofo小黄车回应，为简化办公流程、提升工作效率，ofo小黄车中国区运营主体“东峡大通(北京)管理咨询有限公司”法定代表人于2018年10月22日由戴威变更为陈正江。陈正江2014年年底加入公司，是ofo前五号员工，四年来在公司一直担任重要职务，目前是ofo中国区业务主要负责人之一。

ofo小黄车表示，法定代表人的变更仅是ofo内部正常的人事变动，公司的实际控制人仍为戴威，不存在某些媒体所解读的“让位”一说。同时人事变更不会影响公司的任何经营和运营。

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