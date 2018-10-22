台营建署发函要求地方清查 日本KYB建筑三天内给初步名单

日本避震油压机械大厂KYB曝出避震数据造假，部分问题产品输出台湾。台湾内政部营建署今天（22日）发函给地方政府，对2003年起领建照的建筑展开清查，要求三天内盘点出初步名单。

据台湾联合新闻网报道，KYB日前坦承窜改避震数据，数据造假的时间可能从2003年1月至2018年9月，而且部分问题制震器已外销台湾。

营建署建管组组长高文婷说，当局也已经在周末以手机等通讯方式通知各县市政府建管单位，着手准备处理相关事宜。高文婷指出，建商使用什么制震器，在申请执照时并不会记载，除了请地方政府去清查了解，也希望开发商公会可以主动申报，把有使用KYB制震器的建筑先列出来。此外，由于建筑的耐震设计须由结构专业技师签证，高文婷也盼望各地结构专业技师也能检视过去经手的案子，主动申报。

报道指出，即便建筑有使用KYB制震器，也可能因为不同的耐震设计、建筑类型、使用方式的差异，个案受问题制震器的影响程度会有所落差。

高文婷也称，地方政府三天内交出初步名单后，下一步是要求结构专业技师在两周内对于有使用KYB制震器的建筑提出初步看法。台湾政府届时也会视盘点情况，拟定更进一步的方针。

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