为应对贸易战 传中国向日本取经

中国为美国总统特朗普的贸易战所产生的全面影响做准备之际，不忘向日本学习，从里根时代的日美经济战中吸取经验。

据彭博社今天（22日）报道，中国政界、商界以及学术人士一直希望，日本同行能分享发现在20世纪80年代的经济战经验。日本当时坐拥巨额贸易顺差，工业实力日渐庞大，引起美国警觉而被格外“关照”。

日本在20年、30年前一跃成为商业大国。虽然与如今中国崛起成为潜在超级大国的形势有所不同，但日本在应对债务上升、资产价格泡沫和人口老龄化方面，都值得中国深思借鉴。

据知情人士透露，中国有关人员在访问日本央行时，曾多次向日本高级官员请教当年应对贸易摩擦的经验，而其中一个建议便是避免与美国一对一谈判，不要轻下贸易数字目标。

与此同时，中国也不愿重蹈日本1985年时妥协日元汇率的覆辙。中国驻美国大使崔天凯8月份在华盛顿发表讲话时称，中国绝不接受“另一个广场协议”。美国当年与日本、西德、英国、法国达成广场协议，促使美元贬值。

这笔交易被看作是里根政府赢得的胜利，造成日元飙升，迫使日本央行向经济注入流动性，以抵消对出口公司造成的冲击。有观点认为，这种宽松的货币政策，催生了房地产市场的泡沫，并在后来严重破坏了日本经济。

中国也在如何应对金融危机方面，一直在寻求日本方面的经验。前日本央行副行长中曾宏今年早些时候向《金融时报》称，中国正在研究日本在20世纪90年代初股市和房地产泡沫破裂后，如何应对市场崩盘。

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