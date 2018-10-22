美国称巴拿马接受中国投资时要“睁大眼睛”　中国外交部：不要睁眼说瞎话

据中国“外交部发言人办公室”公众号发来的消息，对于美国国务卿蓬佩奥称拉美国家接受中国投资要“睁大眼睛”，中国外交部发言人华春莹今天（22日）在例行记者会上回应时说：“大家要睁大眼睛，但应该是睁大眼睛做实事，而不是睁着眼睛说瞎话”。

有记者询问，蓬佩奥18日接受巴拿马媒体采访称，“中国在某些国家的投资已使受援国陷入‘更糟糕的境地’。巴拿马及拉美地区其他国家接受中国投资时要‘睁大眼睛’。中方对此有何评论？”

华春莹指出：“干涉别国内政从来不是中国的基因，同他国开展合作附加政治条件也从来不是中国的风格。美方有关言行纯属挑拨离间，低估了有关国家人民的智慧和判断力，没有任何意义，也不会有任何结果。”

华春莹强调：“巴拿马总统巴雷拉在今年联大期间会见了王毅国务委员兼外长。巴雷拉总统表示，巴拿马对巴中建交一年多来双边关系的快速发展感到满意。在双方共同努力下，两国合作正在产生十分积极的成果。巴方高度评价并愿积极参与‘一带一路’建设，相信这为巴中双方开展合作提供强大助力。”

华春莹也重申：“中国同包括巴拿马在内的拉美国家之间的合作是互利共赢的。双方将继续在相互尊重、平等互利基础上开展合作，这个方向和决心是毫无疑问的，不会因为一些噪音和挑拨离间受到干扰或动摇。”

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